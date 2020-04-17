В Бельгии населению предлагают шить маски самостоятельно

https://static.news.ru/photo/c023bab4-8252-11ea-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Бельгии вместо раздачи медицинских масок населению по завершении изоляции в связи с пандемией COVID-19 предложат материал для их самостоятельного изготовления. Такое решение приняло правительство королевства.

Отмечается, что ранее обсуждалось решение, при котором местные власти на уровне коммун и общественные городские организации будут бесплатно распределять среди населения тканевые маски.

Но, как сообщае т газета Le Soir, ассоциация брюссельских коммун Brulocalis объявила 19 бургомистрам столичных коммун о решении правительства о том, что раздачи масок не будет. Это решение вызвало недовольство местных властей — им предстоит довести его до населения.

В Бельгии оказались переполнены холодильные камеры похоронных бюро. Некоторые из учреждений из-за большого количества тел не могут хранить погибших, писал NEWS.ru.