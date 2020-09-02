В «Белазе» заявили, что призывы к забастовкам не влияют на работу завода

https://static.news.ru/photo/f9a4896a-ece9-11ea-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaz.by

Производство на Белорусском автозаводе идёт в обычном режиме, несмотря на единичные призывы к забастовкам, сообщил заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе «Белаза» Станислав Якубович.

Якубович подчеркнул, что у предприятия существуют крупные обязательства по поставке продукции перед партнёрами и к нарушениям графика на заводе относятся серьёзно, а рабочий коллектив подобрался ответственный. Такое заявление заместитель директора сделал в эфире канала «Беларусь 1».

Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Есть единичные люди, которые, особенно из города, приходят. Они иногда, бывает, провоцируют такие вещи (забастовки. — прим. NEWS.ru). Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет, — сказал Якубович.

ОАО «Белаз» производит карьерные самосвалы (около 30% мирового рынка) и иное оборудование для горнодобывающих отраслей, головное предприятие холдинга находится в городе Жодино Минской области. «Белаз» является государственной компанией, на предприятии трудятся более 11 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий. Это происходило извне, уверен заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров.