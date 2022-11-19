Большинство участников форума АТЭС осудили действия на Украине Большинство участников форума АТЭС в итоговой декларации осудили действия на Украине

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство участников лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, говорится в итоговой декларации, принятой по завершении саммита под председательством Таиланда. В то же время в документе сказано, что в АТЭС признают «наличие других мнений и оценок».

Большинство членов [АТЭС] осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она стала причиной огромных человеческих страданий и усугубления существующих слабостей мировой экономики, ограничив ее рост, увеличив инфляцию, нарушив цепочки поставок, усилив энергетическую и продовольственную нестабильность и повысив риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций, — говорится в документе.

Схожая формулировка была включена в итоговое заявление на саммите G20 на индонезийском Бали 15–16 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что документ стал победой здравого смысла. По его словам, в нем удалось нейтрализовать «слепую агрессивность Запада и достичь компромисса».

Саммит АТЭС проходил в столице Таиланда 18–19 ноября. В нем приняли участие представители 21 экономики. Российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.