В Балтийское море вошли корабли НАТО

Суда 1-й постоянной морской группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в манёврах с соседними странами-союзниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал ERR. Уточняется, что на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, — говорится в сообщении.

В порт уже прибыли три фрегата из международных северных вод Норвегии, где они участвовали в манёврах под названием "Холодный ответ".

Ранее НАТО начало обновлять схему применения ядерного оружия для противостояния России. РФ признана главной военной угрозой Альянсу минимум до 2030 года, передаёт «ПолитРоссия». Концепция НАТО предусматривает совместное использование ядерного оружия странами-участницами, и для этого могут использоваться истребители США F-35.