В Баку заявили о причастности Ирана к теракту против депутата парламента МИД Азербайджана: результаты расследования теракта против депутата парламента Мустафы указывают на Иран

Фото: Национальное собрание Азербайджана

Фазиль Мустафа

Первичные результаты расследования теракта против депутата Национального собрания Азербайджана Фазиля Мустафы указывают на причастность к инциденту Ирана, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. По его словам, со стороны Тегерана в последнее время допускаются провокации и слышны угрозы в адрес Баку. Он подчеркнул, что сейчас «ирано-армянское братство» остается главной угрозой для региона.

С территории Ирана против Азербайджана допускались угрозы и провокации. Например, военные учения Ирана вдоль границ Азербайджана, боевые действия через границу, антиазербайджанские заявления иранских официальных лиц, даже с участием детей со стороны иранских силовых структур, таких как КСИР, и видеоролики с угрозами в адрес Азербайджана возле Худаферинского моста, стрельба и демонстрации, теракт против посольства Азербайджана в Иране, предварительные результаты расследования террористического акта в отношении депутата миллимеджлиса Фазиля Мустафы, — сказал Гаджизаде.

28 марта на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу было совершено покушение возле его дома с применением автоматического оружия. Парламентарий получил два пулевых ранения: в ногу и плечо. Депутата госпитализировали. Его дважды прооперировали. По словам помощника депутата Аждара Алиева, вторая операция была необходима, потому что ранение в плечо было серьезным. Сейчас его состояние удовлетворительное.