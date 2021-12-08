В Баку заявили о гибели военного ВС Азербайджана на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, 9 декабря, о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

В результате очередной провокации, совершённой Вооружёнными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате соответствующих мер, принятых армией Азербайджана, сторону противников удалось заставить прекратить провокацию. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что вина за гибель военнослужащего лежит на Армении.

16 ноября в Армении заявили, что не менее четырёх человек получили ранения в результате столкновений на границе с Азербайджаном. В свою очередь в Минобороны Азербайджана тогда сообщили, что пресекли провокацию армянских военных на границе. В Баку отметили, что позиции азербайджанских вооружённых сил были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.