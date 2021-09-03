В Баку заявили о дальнейших переговорах по мандату российских миротворцев

По вопросу дополнительных соглашений и правовых механизмов по мандату российских миротворцев «продолжаются определённые обсуждения». Об этом BBC заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, подписанное в ноябре прошлого года трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении определило «политические и в некоторой степени правовые рамки» для миротворческих сил.

Политик отметил, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана, а международное сообщество признаёт территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Миротворческие силы, по его словам, временно размещены в определённой части Карабахского региона.

Как рассказал Гаджиев, сегодня на всех освобождённых территориях начинаются новые работы по реконструкции.

Основной вопрос, стоящий перед нами сейчас, — это осуществление строительных, реконструкционных работ на этих территориях. За последние 30–40 лет в мировом масштабе не было таких больших проектов реконструкции, с которыми столкнулось наше государство, — пояснил он.

Ранее в новом аэропорту Карабаха приземлился первый самолёт. Пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Airbus A240-500 под названием Karabakh совершил тестовый полёт по маршруту Баку — Физули. Время в пути составило 35 минут.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.