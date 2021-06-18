В Баку назвали позицию Еревана препятствием к миру в регионе

https://static.news.ru/photo/a02c3f08-d010-11eb-b9df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД Азербайджана назвали позицию Армении серьёзным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отмечают, что армянские власти отвергают платформу регионального сотрудничества, которая была предложена лидерами Азербайджана и Турции. В Ереване представляют её как «угрозу армянскому народу и региону».

Армения наглядно демонстрирует, насколько она далека от тенденций мира, сотрудничества и развития, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Азербайджана также обратился к международным правозащитным организациям с просьбой поддержать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.

Ранее президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях. Это событие произошло в ходе двухдневного визита Эрдогана в Азербайджан. Алиев считает, что Баку и Анкара показывают уникальный пример сотрудничества в мире.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в интервью YouTube-каналу «Sputnik Армения» высказал мнение, что Армении и Азербайджану нужно «договариваться, открывать экономики и границы».