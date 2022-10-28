В Баку рассказали о расширении энергообмена с Москвой и Тегераном Замминистра энергетики Азербайджана Солтанов рассказал о расширении энергообмена с Москвой и Тегераном

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Переговоры по ускорению реализации проекта, предусматривающего синхронизацию электрических сетей Тегерана с энергосистемами Баку и Москвы, все еще продолжаются, заявил NEWS.ru в кулуарах XV Веронского Евразийского форума заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов. По его словам, в Иране отличающаяся система, для синхронизации которой требуются большие инвестиции.

Изначально подобная инициатива прозвучала с иранской стороны. По этому вопросу даже была создана рабочая группа Россия—Азербайджан—Иран на уровне замминистров энергетики. Иранская сторона даже презентовала техническую часть своей работы. Теперь ждем экономическое обоснование. Переговоры до сих пор продолжаются. Дело в том, что Россия и Иран — большие по площади страны, но Азербайджан им сильно уступает. Нам понадобятся большие инвестиции, новые электропроводы, потому что линии на юге России не столь сильные, — заявил Солтанов.

Инвестиции, по его словам, также понадобятся для синхронизации электросистем трех стран.

Азербайджан работает синхронно с Россией. Но в Иране совсем другая, не похожая на нашу, система. Для синхронизации этих систем нам необходимы большие инвестиции. Но о каких конкретно цифрах идет речь — сказать сложно. Мы все еще ожидаем второй доклад от иранской компании. Сколько еще придется ждать — неизвестно. Однако, полагаем, что это может произойти в ближайшие дни, — добавил Солтанов.

Он также рассказал о проектах с Казахстаном и Туркменистаном. По его словам, все они находятся на стадии обсуждения, а «практические шаги зависят от желания и воли сторон». При этом каких-либо подробностей относительно участия Азербайджана в становлении Турции газовым хабом Солтанов не раскрыл. По словам замминистра, это «очень новая идея и инициатива», требующая тщательной проработки.

В сентябре Россия, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Согласно документу, стороны готовы сотрудничать в сфере анализа и оценки инфраструктурных и транспортных возможностей для использования всего транспортного потенциала коридора и принимают во внимание до 2030 года цели по перевозке и транзиту 30 млн тонн грузов по территории трех стран.