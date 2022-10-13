В Баку рассказали о продвижении к подписанию мира с Ереваном

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

Если Армения продемонстрирует политическую решительность, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, при этом переговоры должны вестись с установлением конкретных временных рамок. Он также отметил, что Еревану необходимо выполнить свои обязательства по разблокированию коммуникаций в регионе, проведению делимитации армяно-азербайджанской границы и решению гуманитарных проблем, передает Sputnik Азербайджан.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, если Армения продемонстрирует политическую решительность, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. В Вашингтоне было решено, что переговоры должны вестись с установлением конкретных временных рамок заключения мирного договора. Проект документа был заранее представлен в Женеве на встрече глав МИД Азербайджана и Армении. Подписание мирного договора между нашими странами, безусловно, благотворно скажется на общей геополитической атмосфере в регионе, — заявил Гаджиев.

Помощник азербайджанского лидера подчеркнул, что делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией должна проходить без определенных условий. По его мнению, наиболее важным моментом в этом вопросе является определение исходных положений, на основании которых будут вестись переговоры.

С сожалением вынужден констатировать, что Армения, нарушая положения трехстороннего заявления, не выполняет своих обязательств по открытию коммуникаций. До сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности поездок в Нахчыван из Восточно-Зангезурского региона Азербайджана. Этот вопрос также постоянно поднимается Азербайджаном на всех переговорах, — сказал Гаджиев.

Кроме того, он обратил внимание, что вопреки трехстороннему заявлению армянские вооруженные формирования все еще продолжают находиться на территории Азербайджана.

Также Гаджиев заявил, что Баку ожидает от Еревана прояснения судьбы порядка 3900 азербайджанских военных, пропавших без вести во время первой войны в Карабахе. Он отметил, что Армения отказывается предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Баку настроен на достижение долгосрочного мира в регионе. Он напомнил, что ранее республика предложила достаточно конструктивные тезисы для достижения этой цели. Путин, в свою очередь, отметил, что Москва всегда «держит в поле зрения» вопросы урегулирования ситуации в регионе. Также он выразил надежду на следующую встречу, чтобы «переговорить еще раз и сверить часы».