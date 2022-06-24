В Баку рассказали о готовности «перевернуть страницу вражды» с Ереваном Байрамов: искусственное затягивание Ереваном нормализации отношений с Баку несет большие риски

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Джейхун Байрамов

Искусственное затягивание нормализации отношений между Баку и Ереваном приводит к негативным эффектам и несет в себе большие риски, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул приверженность Баку к достижению прочного мира в регионе и выполнению достигнутых договоренностей.

Искусственное затягивание нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией со стороны последней приводит к негативным эффектам и несет с собой большие риски. Баку готов перевернуть страницу вражды и работать над мирным договором с Ереваном. Если кто-то в мире думает, что это было простое решение, то рекомендую посетить освобожденные регионы и увидеть то, что увидели мы после нашего возвращения туда, — сказал Байрамов.

По словам министра, Азербайджан сделал следующий шаг: уложил на бумагу принципы для заключения мира. В наибольшей степени стороны продвинулись с точки зрения открытия коммуникаций, отметил он.

Именно президент Азербайджана [Ильхам Алиев] настоял на включении этого пункта в трехстороннее заявление, понимая, что это может стать важной точкой на пути нормализации отношений двух стран. Сейчас позитивных моментов больше, чем год назад. Мы бы хотели, чтобы зародившаяся динамика не останавливалась, — подчеркнул Байрамов.

По словам дипломата, позиция Азербайджана заключается в необходимости полного и неукоснительного исполнение всеми сторонами трехсторонних соглашений. Он также подчеркнул, что на территории Карабаха идут интенсивные работы и ожидается возвращение первых переселенцев.

Для Азербайджана приоритетом является восстановление освобожденных территорий. В ближайшее время увидим возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории, — сказал Байрамов.

Ранее глава азербайджанского МИД заявил, что Баку и Анкара выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении.

Министр подчеркнул, что, хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».