В Баку рассказали, как Армения злоупотребляет миссией Евросоюза Помощник Алиева Гаджиев: Ереван намерен искусственно обострить ситуацию при помощи миссии ЕС

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Военнослужащий Армении

Предположения Азербайджана о том, что Армения злоупотребляет миссией ЕС, оправдались, заявил в разговоре с Report помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, в последнее время армянские военные обстреливали позиции ВС Азербайджана и провоцировали их на ответные действия. Гаджиев подчеркнул, что Ереван пытается сформировать ложное мнение у европейской делегации по поводу ситуации в регионе и тем самым искусственно обостряет обстановку.

Наши предположения оправдались. Армения злоупотребляет миссией. В последнее время армянская армия обстреляла наши позиции на условной границе. Вы, наверное, ознакомились с заявлением Министерства обороны, в котором говорится, что Армения тем самым провоцирует Азербайджан на ответный огонь. Цель состоит в том, чтобы сформировать ложное мнение у миссии ЕС и искусственно обострить ситуацию, — указал Гаджиев.

По его словам, в Ереване считают, что приезд миссии ЕС обеспечил безопасность Армении, после чего она продолжила подрывную деятельность в Карабахе.

Помощник президента подчеркнул, что включение новых пунктов в мандат миссии Евросоюза в дополнение к уже согласованным в ходе пражских переговоров в октябре 2022 года стало для Баку неожиданностью и вызвало недоверие. Он отметил, что Армения вправе приглашать на свою территорию миссию ЕС и представителей других стран, однако необходимо учитывать азербайджанскую позицию, поскольку делегаты ЕС находятся на границе с Азербайджаном.

Сама по себе эта миссия, как утверждается, не является гражданской, в ее состав вошли бывшие военные, сотрудники полиции, — заявил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что отправку в Армению специальной мониторинговой миссии Евросоюза стоит расценивать как попытку выдавить Россию из Закавказья. Она подчеркнула, что мнение Азербайджана в этом вопросе было проигнорировано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в свою очередь, заявил, что ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и с Азербайджаном, в том числе продавливая сомнительную миссию на территории Армении. По его словам, Россия, в отличие от ЕС, руководствуется принципом «Не навреди» в отношениях с другими странами.