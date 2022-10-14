Министерство иностранных дел Азербайджана считает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о процессах на Южном Кавказе предвзятыми и неприемлемыми. В его словах выражается откровенная поддержка Армении, передает сообщение ведомства «Интерфакс-Азербайджан». В МИД подчеркнули, что Баку отвергает безосновательные заявления Макрона.

К сожалению, президент Франции, до сих пор молчит про то, что Армения не выполнила пункты трехстороннего заявления и создала минную угрозу в регионе, — заметили представители внешнеполитического ведомства.