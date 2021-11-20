В Баку подтвердили предстоящую встречу Алиева с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев действительно проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она состоится 15 декабря в Брюсселе в ходе саммита «Восточного партнёрства», сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на официальный Баку.

Алиев и Пашинян условились о встрече после переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудят пути преодоления напряжённости на границе двух республик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в проведении трёхсторонних контактов по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он подтвердил позицию Кремля относительно новой встречи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонний контакт на определённом этапе будет необходим. Однако для этого нужны согласие и готовность всех сторон. Он добавил, что возобновление боевых действий на границе Азербайджана и Армении послужило поводом для беспокойства, но России удалось призвать республики к сдержанности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.