В Баку подписано пять документов по итогам первого дня визита Эрдогана

https://static.news.ru/photo/92756a84-3b13-11eb-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.az

Представители Азербайджана и Турции подписали пять документов о расширении сотрудничества в различных областях по итогам первого дня визита в Баку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу внесли изменение в межправительственное соглашение об отмене визового режима между странами. Документ разрешает совершать поездки по внутренним паспортам.

Согласно протоколу, подписанному вместе с моим братом Джейхуном Байрамовым, в ближайшее время можно будет путешествовать между Турцией и Азербайджаном лишь с удостоверением личности, — написал Чавушоглу в Twitter.

Pasaport

Vize

Kimlik KartÄ±



KardeÅim @bayramov_jeyhun âla imzaladÄ±ÄÄ±mÄ±z protokolle TÃ¼rkiye-Azerbaycan arasÄ±nda Ã§ok yakÄ±nda sadece kimlik kartÄ±mÄ±zla seyahat edebileceÄiz.



âTek Millet Ä°ki Devletâe de bu yakÄ±ÅÄ±r!

HayÄ±rlÄ± olsun! pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — MevlÃ¼t ÃavuÅoÄlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

О сотрудничестве договорились турецкая компания BMC Otomativ, Бакинское транспортное агентство, а также Госагентство автомобильных дорог Азербайджана. Были подписаны протоколы о взаимопонимании. Инвестиционный офис при президенте Турции и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана заключили меморандум о взаимопонимании. Между двумя странами были подписаны документы о стратегическом партнёрстве в области СМИ, сообщает ТАСС.

Эрдоган прибыл в Баку 9 декабря. У него запланирован двухдневный визит, Политик присутствовал на военном параде, приуроченном к завершению военных действий в Карабахе.

Как писал NEWS.ru, лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Анкара и Турция должны сформировать платформу для сотрудничества в регионе. Она может быть многосторонней, и все участвующие в ней страны региона смогут извлечь из этого выгоду. Алиев отметил, что в этой платформе «есть место и для Армении», если руководство страны откажется от необоснованных претензий и будет смотреть вперёд.