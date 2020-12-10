В Баку подписано пять документов по итогам первого дня визита Эрдогана

Представители Азербайджана и Турции подписали пять документов о расширении сотрудничества в различных областях по итогам первого дня визита в Баку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу внесли изменение в межправительственное соглашение об отмене визового режима между странами. Документ разрешает совершать поездки по внутренним паспортам.
Согласно протоколу, подписанному вместе с моим братом Джейхуном Байрамовым, в ближайшее время можно будет путешествовать между Турцией и Азербайджаном лишь с удостоверением личности, — написал Чавушоглу в Twitter.
О сотрудничестве договорились турецкая компания BMC Otomativ, Бакинское транспортное агентство, а также Госагентство автомобильных дорог Азербайджана. Были подписаны протоколы о взаимопонимании. Инвестиционный офис при президенте Турции и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана заключили меморандум о взаимопонимании. Между двумя странами были подписаны документы о стратегическом партнёрстве в области СМИ, сообщает ТАСС.
Эрдоган прибыл в Баку 9 декабря. У него запланирован двухдневный визит, Политик присутствовал на военном параде, приуроченном к завершению военных действий в Карабахе.
Как писал NEWS.ru, лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Анкара и Турция должны сформировать платформу для сотрудничества в регионе. Она может быть многосторонней, и все участвующие в ней страны региона смогут извлечь из этого выгоду. Алиев отметил, что в этой платформе «есть место и для Армении», если руководство страны откажется от необоснованных претензий и будет смотреть вперёд.