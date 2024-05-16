В Баку ответили Франции на обвинения в беспорядках в Новой Каледонии Депутат Мусабеков: Азербайджан не помогает протестующим в Новой Каледонии

Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi/REUTERS

Франция, которая обвиняет Азербайджан в спонсировании протестов в Новой Каледонии, не имеет для этого никаких оснований, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. По его словам, Баку оказывает поддержку острову в рамках Движения неприсоединения, но она носит только моральный политический характер.

Это объединение имеет очень сильную антиколониальную направленность. За время председательства Азербайджана жители Новой Каледонии обращались за помощью к Баку, который пытался поддержать население. Никаких фактов о том, что Азербайджан финансирует протестующих или поставляет им оружие, не существует, — отметил он.

В то же время французское правительство активно поддерживало Армению в конфликте с Азербайджаном, напомнил Мусабеков. Он предложил Парижу не «сваливать с больной головы на здоровую».

Члены французского правительства посещали Карабах без ведома Баку, накачивают Ереван. Пусть французы не сваливают все с больной головы на здоровую, — подчеркнул политик.

Депутат также напомнил, что Новая Каледония входит в список территорий, которые должны быть деколонизированы — такое решение приняла Генассамблея ООН. Однако Париж, понимая выигрышное расположение острова, не спешит дать ему независимость, считает Мусабеков.

В столице Новой Каледонии Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Он предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.

На открытии межминистерской кризисной встречи премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отправке солдат на остров. Такая мера, по его словам, необходима «для обеспечения безопасности» местных портов и аэропорта. Глава французского МВД Жеральд Дарманин заявил, что организаторы беспорядков якобы заключили сделку с Азербайджаном.