В Баку оценили результаты встречи трёхсторонней встречи в Сочи

В МИД Азербайджана назвали позитивными результаты встречи президента страны Ильхама Алиева с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи. В ведомстве отметили, что заявление, подписанное по итогам переговоров, полностью соответствует позиции Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

В постконфликтный период Азербайджан выступал с позиции полной реализации трехсторонних заявлений, открытия всех коммуникаций в регионе, начала процесса делимитации границ и нормализации отношений, — заявили в министерстве.

В МИД республики добавили, что азербайджанские власти будут и далее предпринимать шаги в данном направлении, в том числе по реализации заявления, подписанного в Сочи.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов, в ходе которых обсуждался ход выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизму демаркации границы, а также разблокировка экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи были подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.