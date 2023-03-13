В Баку оценили новое условие мирного соглашения с Ереваном Помощник Алиева Гаджиев: в Баку не приемлют механизм для обсуждения прав армян Карабаха

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян Карабаха не может быть условием для подписания Арменией мирного договора с Азербайжаном. Об этом в интервью агентству Report заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что Баку никогда не давал согласия на создание подобного механизма.

Выдвигать права и безопасность проживающих в Карабахе армян и создание международного механизма [для обсуждения этого вопроса] в качестве условия для подписания Арменией мирного соглашения с Азербайджаном — совершенно неприемлемый и опасный подход, — сказал Гаджиев.

По его словам, претензии Армении совершенно нелогичны и нацелены на создание искусственной напряженности. Что касается вопроса прав и безопасности проживающего в Карабахе армянского населения, то он является сугубо внутренним делом Азербайджана и будет решаться в соответствии с конституцией и законами республики.

Ранее Гаджиев сообщил, что предположения Азербайджана о том, что Армения злоупотребляет миссией ЕС, оправдались. По его словам, в последнее время армянские военные обстреливали позиции ВС Азербайджана и провоцировали их на ответные действия. Гаджиев подчеркнул, что Ереван пытается сформировать ложное мнение у европейской делегации по поводу ситуации в регионе и тем самым искусственно обостряет обстановку.