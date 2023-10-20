Франция открыто поддерживает армянскую политику агрессии, терроризма и ненависти на этнической почве против Азербайджана, заявила комиссар по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, выступая на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что такая политика сеет вражду на Южном Кавказе
Франция усилила предвзятое неприемлемое отношение к нашей стране. Эта политика разжигает вражду между народами региона, создает угрозу построения мира на Южном Кавказе, — заявила Алиева.
Комиссар по правам человека Азербайджана также обвинила французские власти в грубом нарушении принципов международного права при проведении своей, фактически неоколониальной, политики в Африке и на Ближнем Востоке.
В настоящее время ряд стран, которые столкнулись с проблемой колониализма, продолжают бороться за восстановление своей независимости и справедливости. Самое прискорбное — это то, что международное сообщество и организации остаются равнодушными к данной проблеме, — посетовала Алиева.
Сегодня в Баку стартовала международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», а которой принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики. Организованное Бакинской инициативной группой мероприятие направлено против французского колониализма.