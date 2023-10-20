В Баку обвинили Францию в разжигании вражды между народами Южного Кавказа Сабина Алиева: Франция поддерживает политику агрессии против Азербайджана

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян, Эмманюэль Макрон

Франция открыто поддерживает армянскую политику агрессии, терроризма и ненависти на этнической почве против Азербайджана, заявила комиссар по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, выступая на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что такая политика сеет вражду на Южном Кавказе

Франция усилила предвзятое неприемлемое отношение к нашей стране. Эта политика разжигает вражду между народами региона, создает угрозу построения мира на Южном Кавказе, — заявила Алиева.

Комиссар по правам человека Азербайджана также обвинила французские власти в грубом нарушении принципов международного права при проведении своей, фактически неоколониальной, политики в Африке и на Ближнем Востоке.

В настоящее время ряд стран, которые столкнулись с проблемой колониализма, продолжают бороться за восстановление своей независимости и справедливости. Самое прискорбное — это то, что международное сообщество и организации остаются равнодушными к данной проблеме, — посетовала Алиева.

Сегодня в Баку стартовала международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», а которой принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики. Организованное Бакинской инициативной группой мероприятие направлено против французского колониализма.