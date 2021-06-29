Задержанные в Азербайджане армянские военные могут вернуться на родину, если Армения признает территориальную целостность Азербайджана с территорией Карабаха. Об этом заявила армянский депутат Наира Зограбян. Её слова приводит Sputnik Армения.

В ходе пресс-конференции парламентарий рассказала, что разговаривала с руководителем азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым. Он подчеркнул, что задержанные армянские военные совершили теракты.

Сеидов сказал, что Азербайджан готов обсудить вопрос возвращения террористов, если Армения согласится подписать мирный договор, то есть в письменном виде признать территориальную целостность Азербайджана, — отметила депутат.

По её словам, азербайджанский дипломат сообщил, что половина переданных Баку карт минных полей в обмен на 15 пленных являются фальшивыми.

27 мая в Азербайджане были задержаны две армянские диверсионные группы. Они минировали дорогу, которая шла по территории Азербайджана к позициям ВС республики. В азербайджанском военном ведомстве рассказали NEWS.ru, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу инженерами и сапёрами, хотя «любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами».

В Баку считают задержанных лиц диверсантами, поскольку они были задержаны после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что задержанных армянских военных будут судить и какие-то решения по ним возможны только после оглашения приговора.