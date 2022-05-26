В Баку назвали «продуктивной» встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов / Фото MFA Russia/Global Look Press

В Баку считают встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе полезной и продуктивной, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что по ряду вопросов позиции сторон были близки. Его слова приводит агентство Report.

Хотя в Брюсселе какой-либо документ подписан не был, ряд вопросов обсуждался на высшем уровне. По ряду вопросов позиции были близки, — сказал Байрамов.

Третья встреча в Брюсселе между Алиевым и Пашиняном прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли почти сразу после переговоров на европейской площадке. Председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе. Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вместе с тем представители стран договорились использовать различные площадки для проведения дальнейших встреч. В частности, они условились о проведении второго раунда переговоров в Москве и очередной встречи в Брюсселе.