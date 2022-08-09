В Баку исключили возможность столкновения с миротворцами РФ в Карабахе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Власти Азербайджана исключают возможность прямого военного столкновения с российским миротворцами в Нагорном Карабахе, потому что Баку имеет прямой контакт с руководством Москвы в этом вопросе, заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в разговоре с EADaily.

В Баку не то что боятся прямого столкновения с миротворческими силами России, а исключают такую возможность. А поскольку у Азербайджана есть прямой контакт с военным руководством России, миротворческий корпус рассматривается в Азербайджане в качестве стабилизирующего фактора. Конечно, есть и претензии к миротворцам, однако это не исключает, что Азербайджан рассматривает МС России в качестве стабилизирующего фактора и выполняющего свои обязанности в соответствии с трехсторонним заявлением, — пояснил Велизаде.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России.

Минобороны Армении в свою очередь опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.

3 августа, по информации Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. От пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов. Баку провел ответную военную операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории страны в зоне дислокации российских миротворцев.