В Азии вырос спрос на части тел диких животных из России

В странах Азии сохраняется повышенный спрос на части тех редких животных, обитающих в России, который проявился на фоне пандемии коронавируса. При этом российские правоохранители дают отпор международным преступным группам. Так, за последний год оказалась пресечена работа сразу двух крупных группировок. Об этом рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его слова приводит РИА Новости.

Годом ранее в интервью агентству Арамилев сообщил, что пандемия коронавируса привела к усилению в Азии спроса на товары растительного и животного происхождения, усиливающие иммунитет. В связи с этим вырос спрос на части тех животных и растения, которые можно найти на территории России.

В нынешнем году тенденции к уменьшению спроса не наблюдается . Однако активная работа ФСБ и ФТС помогает вскрывать перевозимые партии, в первую очередь — женьшеня.

Но, тем не менее, устойчивый спрос на части тела тигров, оленей существует. В отношении тигра благодаря силовым структурам при нашей поддержке удалось победить бытовое браконьерство — когда люди убивают из личных целей для личного обогащения, — рассказал Арамилев.

По его словам, начинающих контрабандистов раскрывают довольно легко, а вот серьёзные международные преступные группы, где все участники — от добычи до перемещения — являются составными частями одной цепи, выявить сложнее. Однако нет ничего невозможного.

За год нашим силовикам удалось вскрыть в Приморье две крупные группировки, которые на протяжении последних 20 лет занимались контрабандой, незаконной добычей краснокнижных животных, поэтому, думаю, что, несмотря на сохраняющийся спрос, РФ даёт достойный отпор межнациональным группам, — сообщил Арамилев.

Он подчеркнул, что выделить определённую страну, специализирующуюся на этом виде криминальной деятельности, нельзя: как правило, в группировку входят граждане многих стран.