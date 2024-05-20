В азиатской стране отрицают поставки оружия сторонам конфликта на Украине Зампостпреда КНР в ООН отрицает поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Китайская Народная Республика никогда не была поставщиком вооружений ни для одной из сторон конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совбеза организации. Он подчеркнул, что Пекин не намерен способствовать продлению кризиса, передает РИА Новости.

Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса, — сказал дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не обладают оружием, которое могло бы повлиять на ход спецоперации на Украине в пользу Киева. По его словам, истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams.

До этого постпред РФ при ООН назвал «псевдомирной» и не несущей какой-то добавленной стоимости конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии. По его словам, целью саммита является разработка ультиматума для России.