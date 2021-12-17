В Азербайджане заявили об отсутствии конкуренции с Россией в области газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны нет конкуренции с Россией в газовой сфере. По его словам, Москва полностью уважает внешнюю и энергетическую политику Баку, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание Il Sole 24 Ore.

Все наши энергетические проекты, от нефтепроводов до газопроводов, были реализованы в очень благоприятных условиях региона. <...> Как я уже много раз говорил, эти вопросы иногда искусственно преувеличиваются. Мы вовсе не соперники России. Потому что Россия поставляет в Европу сотни миллиардов кубометров газа, а спрос на российский газ растёт, — пояснил Алиев.

В то же время, по его мнению, Азербайджан только начал развиваться в этом плане. Поставки в Европу в 2023 году составят 11 млрд куб. м.

Если у нас не будет новых контрактов, если мы не будем инвестировать в новую добычу, так и останется. Поэтому это никоим образом не может сыграть негативную роль в наших очень позитивных и сбалансированных отношениях с Россией, — заключил Алиев.

Ранее Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Соглашение было подписано в июле. Оно будет действовать до 2023 года. Объёмы поставок газа будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане. Этот договор позволит обеим сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. Учитывая высокий рост газодобычи в Азербайджане, страна может создать дополнительные запасы голубого топлива к зиме, так как уровень внутреннего потребления в это время года значительно увеличивается.