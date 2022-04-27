В Азербайджане заявили о готовности начать делимитацию границы с Арменией Глава МИД Азербайджана заявил о готовности начать процесс делимитации границы с Арменией

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Азербайджанские власти готовы начать процесс делимитации границы с Арменией, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на брифинге. Он назвал открытие транспортных коммуникаций и нормализацию ситуации в регионе приоритетным направлением переговоров, передаёт «Интерфакс».

Баку готов приступить к делимитации границ с Арменией. В ходе телефонного разговора с армянским коллегой был обсуждён вопрос начала работы совместной комиссии по делимитации границы, — отметил Байрамов.

Министр также подчеркнул, что «нормализация отношений Азербайджана и Армении послужит интересам всех стран Южного Кавказа».

25 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл телефонный разговор с Байрамовым. Стороны обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров Армении и Азербайджана, а также согласовали структуру комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности.

Министры иностранных дел двух стран достигли договорённости о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Мирзоян и Байрамов обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов и подготовкой мирных переговоров.