В Азербайджане заявили, что Армения ничего не добилась за 30 лет в Карабахе

Азербайджан работает над укреплением сотрудничества в регионе. Армения может стать частью этого сотрудничества и получить от этого выгоду, хотя за 30 лет ничего не добилась. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев, выступая на заседании «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» в рамках VIII Глобального Бакинского форума, сообщает Report.

По словам Гаджиева, все страны региона должны нести ответственность и внести свой вклад в его развитие и процветание. Азербайджан готов сыграть в этом свою роль, отметил чиновник.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией позволит трансформировать регион Южного Кавказа в целом. Построить интегрированный регион. И Армения может быть частью этого процесса. Но сначала она должна ответить на вопрос. Чего Армения добилась за эти 30 лет оккупации наших земель? Мой ответ — ничего! 30 лет мы теряли возможности, — заявил Гаджиев.

В своём выступлении он отметил, что «после второй Карабахской войны реальность и статус-кво изменились, а территориальная целостность Азербайджана восстановлена». По словам Гаджиева Минская группа ОБСЕ «не сделала ничего, чтобы добиться конкретных результатов».

Азербайджан в настоящее время смотрит в будущее и готов на переговоры по достижению мирного договора с Арменией. Достижение мирного договора будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, заключил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана, миллимеджлис принял Акт об амнистии в связи с Днём Победы. Вице-спикер парламента Али Гусейнли заявил, что амнистия охватит 16–17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут свыше трёх тысяч заключённых. Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Она, как отмечалось, приурочена к первой годовщине победы Азербайджана во второй карабахской войне.