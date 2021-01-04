Алиев распорядился создать фонд возрождения Карабаха

https://static.news.ru/photo/21e86520-4e99-11eb-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фонд возрождения Карабаха будет создан в Азербайджане. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобождённых территорий, обеспечивать государственно-частное партнёрство в этом направлении, — цитирует документ агентство АзерТАдж.

Также в распоряжении указано, что средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников. При этом для распоряжения фондом назначается правление, состоящее из трёх человек, и наблюдательный совет, в состав которого уже включены министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ряд депутатов парламента и общественных деятелей.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку из-за армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Так он отреагировал на заявление гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, который 21 декабря заявил, что в организации ждут решения вопроса об отправлении миссии экспертов в Карабах.