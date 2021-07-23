В Минобороны Азербайджана сообщили о перестрелке на границе

Фото: Facebook/Министерство обороны Азербайджана

Афганистан превратится в страну-изгоя в том случае, если власть в нём захватит радикальное запрещённое в России движение «Талибан». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает MSNBC.

Афганистан не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам «Талибана», нуждается, — рассказал Блинкен. Политик подчеркнул, что если в стране произойдёт силовой захват власти, тогда о международной поддержке...