В Минобороны Азербайджана сообщили о перестрелке на границе

Перестрелка произошла на азербайджанской границе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана на своей странице в социальной сети Facebook.
По имеющимся данным, инцидент
Перестрелки на государственной границе продолжаются. В настоящее время продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии ответным огнём подавляют огневую активность противной стороны, — сообщили в Минобороны республики.
Ранее сообщалось о том, что азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны Армении.