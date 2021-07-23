16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Минобороны Азербайджана сообщили о перестрелке на границе

21:50, 23 июля 2021
Фото: Facebook/Министерство обороны Азербайджана
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Перестрелка произошла на азербайджанской границе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана на своей странице в социальной сети Facebook.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Кельбаджарском районе.

Перестрелки на государственной границе продолжаются. В настоящее время продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии ответным огнём подавляют огневую активность противной стороны, — сообщили в Минобороны республики.

Ранее сообщалось о том, что азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны Армении.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео