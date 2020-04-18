В Азербайджане подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/86ca1a5a-817c-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане возросло за сутки на 33 — до 1 373 человек. Об этом сообщил оперативный штаб при кабинете министров республики.

В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что при этом за сутки 62 человека выздоровели и выписаны домой, три человека умерли. Общее число выздоровевших составило 590 человек, 18 пациентов умерли, а в больницах находятся 765 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти республики решили закрыть границы из-за пандемии. Въезд и выезд из неё полностью приостановлен до 20 апреля.