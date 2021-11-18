В Азербайджане подтвердили перестрелку на границе с Арменией

Вооружённые силы Армении накануне обстреляли азербайджанские подразделения, сообщили в Минобороны Азербайджана. Отмечается, что обстрел был подавлен ответным огнём. Ранее Ереван обвинил Баку в обстрелах на границе.

17 ноября с 17:54 до 22:52 подразделения Вооружённых сил Армении с позиций в направлении сёл Чинарлы и Муганджиг Шамшадинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района, — говорится в сообщении.

О потерях среди азербайджанских и армянских военных пока не сообщается.

Ранее Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Огонь был подавлен ответными действиями, ситуация на настоящий момент остаётся относительно стабильной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана, один военнослужащий Армении, а также 13 оказались в плену.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.