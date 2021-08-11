МИД Азербайджана отреагировал на оскорбление экс-посла в адрес Жириновского

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Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отказалась комментировать взгляды экс-посла страны в Белоруссии, Молдове, Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который оскорбил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По словам представителя МИД, комментарии по этому поводу неправильны.

Нам, как МИДу, было бы неправильно комментировать взгляды экс-посла, поскольку он не представляет ни наше ведомство, ни какой-либо другой госорган, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что в 2016 году Исфандияр Вагабзаде был освобожден Президентом Азербайджана от должности посла из-за недостатков в работе.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России из-за оскорбительных высказываний в сторону азербайджанского правительства Владимира Жириновского.

В ответ на это экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде в своём видеообращении обозвал главу ЛДПР и «его нацию» вонючими животными.