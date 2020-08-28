В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября

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Власти Азербайджана продлили ещё на месяц особый карантинный режим. Как сообщил оперативный штаб при кабинете министров республики, на всей территории республики ограничения продлятся до 00:00 30 сентября.

В оперштабе отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с COVID-19 в мире всё ещё остаётся неудовлетворительной, а также с целью закрепления достигнутых успехов в борьбе с этим вирусом и эффективной охраны жизни и здоровья людей.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан пока не ведёт переговоров с Россией о закупках вакцины от коронавируса. При этом в Баку считают информацию о регистрации препарата «Спутник V» очень обнадёживающей. Как заявила представитель азербайджанского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Ягут Гараева, перед принятием решения о приобретении российской вакцины следует дождаться результатов её применения. До появления этих данных «говорить конкретно о чём-либо рано», отметила Гараева.

Представитель оперштаба добавила, что Баку находится в контакте по теме вакцинации с международными организациями и ведущими европейскими производителями фармацевтической продукции.