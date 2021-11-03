В Азербайджане объявили амнистию по случаю победы в Карабахе

Парламент Азербайджана, миллимеджлис, принял Акт об амнистии в связи с Днём Победы. Вице-спикер парламента Али Гусейнли заявил, что амнистия охватит 16–17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут свыше трёх тысяч заключённых. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Она, как отмечается , приурочена к первой годовщине победы Азербайджана во второй карабахской войне.

Ранее сообщалось, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил о масштабных разрушениях в Карабахе. Он отметил, что идёт процесс восстановления.

Азербайджан, по его словам, должен восстановить девять полностью разрушенных городов. Советник президента добавил, что «армянское общество должно измениться политически, психологически, принять мирное сосуществование с соседями».

Также стало известно, что резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту не выполнялись в течение последних 30 лет, что бьёт по доверию ко всемирной организации. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на всемирном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви.