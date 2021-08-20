В Азербайджане начали исследования по созданию вакцины от коронавируса
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:20, 21 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель правления объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, представитель оперштаба при кабмине Азербайджана Рамин Байрамлы сообщил, что в стране начались исследования по созданию вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.
Начаты исследования по культуре тканей с целью создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19, — написал Байрамлы.
Ранее РФПИ раскрыл эффективность комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca. Как сообщается, в ходе исследования в Азербайджане комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунный ответ. У первых 20 привившихся зафиксирована выработка антител к S-белку вируса.