В Азербайджане начали исследования по созданию вакцины от коронавируса

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Индийцы, захваченные боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России), освобождены. Их взяли в плен у аэропорта Кабула накануне, рассказала в социальной сети Twitter газета The Times of India.

Все «похищенные» индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации, — говорится в сообщении. До этого на телеканале NDTV заявили, что почти 150 человек, большая часть из которых являются...