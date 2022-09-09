Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией не имеет альтернативы, Баку готов к переговорам по вопросу подписания мирного соглашения, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. По его словам, Баку и Ереван могут нормализовать отношения только при взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ между этими странами в рамках установления межгосударственных отношений, передает «Интерфакс Азербайджан».