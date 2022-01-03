В Азербайджане арестовали расстрелявшего троих сослуживцев солдата

В Азербайджане задержали расстрелявшего сослуживцев военнослужащего сверхсрочной службы Эльхана Авазлы. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает Telegram-канал издания Sputnik Азербайджан.
Авазлы было
Солдат-пограничник 2 января по неизвестным причинам застрелил старшего лейтенанта Юсифа Исмайылова, младших прапорщиков Амила Джалилзаде и Рафаила Ибрагимова. Стрелявший скрылся с места преступления, оставив там оружие.
Ранее стало известно, что 31 декабря на боевом посту в Вайоцдзорской области в Армении был обнаружен 18-летний солдат-срочник с огнестрельным ранением в голову. Он скончался по дороге в больницу. По факту происшествия ведётся следствие. По подозрению в убийстве был