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В Азербайджане арестовали расстрелявшего троих сослуживцев солдата

16:15, 04 января 2022
В Азербайджане арестовали расстрелявшего троих сослуживцев солдата Фото: wwwmodgovaz/facebook.com
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В Азербайджане задержали расстрелявшего сослуживцев военнослужащего сверхсрочной службы Эльхана Авазлы. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает Telegram-канал издания Sputnik Азербайджан.

Авазлы было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса и решением Физулинского военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Солдат-пограничник 2 января по неизвестным причинам застрелил старшего лейтенанта Юсифа Исмайылова, младших прапорщиков Амила Джалилзаде и Рафаила Ибрагимова. Стрелявший скрылся с места преступления, оставив там оружие.

Ранее стало известно, что 31 декабря на боевом посту в Вайоцдзорской области в Армении был обнаружен 18-летний солдат-срочник с огнестрельным ранением в голову. Он скончался по дороге в больницу. По факту происшествия ведётся следствие. По подозрению в убийстве был задержан сослуживец погибшего. Министерство обороны выразило соболезнования родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

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