В Азербайджане арестовали расстрелявшего троих сослуживцев солдата

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Грузия отказалась от участия во встрече «3+3», которая должна будет пройти в Анкаре. Об этом заявил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава в интервью турецкой газете Daily Sabah, сообщает грузинское телевидение. Впервые переговоры в таком формате прошли в декабре прошлого года в Москве и были посвящены «обеспечению мира и стабильности» на Южном Кавказе. За сутки до этой встречи Грузия официально отменила визит в столицу РФ.

Грузия отказалась от участия во встрече «3+3», которая должна будет пройти в Анкаре. Об этом заявил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава в интервью турецкой газете Daily Sabah, сообщает грузинское...