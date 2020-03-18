https://static.news.ru/photo/aa881544-6950-11ea-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette/Global Look Press

Число безработных в Австрии в результате мер правительства по ограничению общественной жизни возросло за два дня почти на 49 тысяч человек.

Основная часть новых безработных зарегистрирована в туристическом бизнесе, поскольку в Австрии закрылись все горнолыжные курорты и гостиницы. Также не работают рестораны, бары, кафе, культурные объекты, сообщает ТАСС.

Рост в значительной степени можно объяснить досрочным завершением сезона в туризме и тем обстоятельством, что в настоящее время практически никто не приступает к новой работе, — заявил директор биржи труда Австрии Йоханнес Копф.

При этом канцлер страны Себастьян Курц заявил, что правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере €38 млрд для борьбы с безработицей и неплатёжеспособностью предприятий. В конце февраля общее число безработных в Австрии составляло 399 359 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Вена закрывает авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса. 14 марта 2020 года Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что все посольства и консульства государства прекратили выдачу шенгенских виз.