В Австрии объяснили, почему не выслали российских дипломатов

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не высылает российских дипломатов, поскольку для этого нет оснований. Однако такие шаги последуют, если местные спецслужбы будут иметь свидетельства несоответствия деятельности россиян Венской конвенции, отметил он в беседе с телеканалом ORF2.

Я определённо оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо, — подчеркнул министр.

Шалленберг добавил, что в Вене работает множество международных организаций, имеющих российские миссии. Необоснованно высылать дипломатов — значит мешать их работе, пояснил дипломат. Кроме того, возможен ответ Москвы.

Если последует ответ России, тогда фактически австрийское посольство будет вынуждено закрыть двери, и это никому не окажет услугу, — считает Шалленберг.

Ранее стало известно, что 5 апреля Министерство иностранных дел Словении вызвало посла России Тимура Эйвaзова и проинформировало его о решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в Люблянe. Речь идёт о высылке 33 дипломатов.