В Австрии готовятся ко второму жёсткому локдауну, скупая продукты

https://static.news.ru/photo/a17bc952-2816-11eb-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

Австрийцы скупают продукты и одежду перед вторым жёстким локдауном из-за COVID-19. Ограничения вступают в силу 17 ноября.

Правительство республики было вынуждено пойти на эти меры из-за роста случаев заболевания коронавирусом, который наблюдается, несмотря на действующий с 3 ноября «мягкий» локдаун. По мнению властей, система здравоохранения может не выдержать, сообщает РИА Новости.

С 17 ноября в Австрии закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. Школы и университеты полностью переходят на дистанционное обучение. Также не закроют банковские и почтовые отделения. Все предприятия по возможности переводят сотрудников на удалённую работу.

Кроме того, на время локдауна вновь круглосуточно действуют ограничения на нахождение в общественных местах. Из дома можно будет выйти только по уважительным причинам, среди которых, впрочем, названы прогулки и занятия спортом.

На данный момент австрийцы осаждают магазины. Кроме понятого спроса на продукты, люди решили напоследок закупиться одеждой и обувью. К некоторым даже выстраиваются в очередь, что объясняется ещё и тем, что, по правилам «мягкого» локдауна, который по-прежнему в силе, количество посетителей ограничивают. Корреспондент агентства отметил спрос на туалетную бумагу, не меньший, чем в прошлый, весенний, карантин.

Как писал NEWS.ru, Австрия переходит на полный локдаун из-за COVID-19 до 6 декабря.