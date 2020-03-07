https://static.news.ru/photo/bc196bb6-6052-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии (AUVA) отменяют плановые операции. Это происходит из-за нехватки медицинских масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих средств на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на фонд AUVA. Он является оператором восьми крупнейших больниц скорой помощи и обслуживает 4,5 млн человек в Австрии. Эти медучреждения специализируются на тяжело пострадавших людях.

Для фонда очень важно оказывать помощь пациентам наилучшим образом. Чтобы гарантировать обеспечение необходимыми материалами в среднесрочной перспективе, мы ограничиваем количество плановых операций до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении фонда.

В фонде добавили, что в приоритете останется обслуживание только пострадавших при несчастных случаях.

Медицинские материалы в Австрию ранее поставлялись в основном из Китая, который прекратил экспорт. В Австрии число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом 6 марта достигло 55.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае одобрили тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут. Её уже направили в Евросоюз.