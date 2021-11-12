В Австрии анонсировали национальный локдаун для не привитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для не привитых от коронавируса. По его словам, соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее воскресенье, 14 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
Канцлер
Большинство населения поступило правильно — защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их, — отметил Шалленберг.
Ранее сообщалось, что университет австрийского города Грац признал вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами достаточным условием для допуска студентов к очным занятиям. Однако впоследствии в администрации вуза заявили, что по ошибке включили российский препарат в перечень разрешённых вакцин.