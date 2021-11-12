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В Австрии анонсировали национальный локдаун для не привитых от коронавируса

15:54, 12 ноября 2021
В Австрии анонсировали национальный локдаун для не привитых от коронавируса Фото: Rolf Poss via www.imago-images.d/Global Look Press
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Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для не привитых от коронавируса. По его словам, соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее воскресенье, 14 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер заявил, что развитие ситуации в стране не позволяет медлить, поэтому экстренные меры будут обсуждаться уже в ближайшее время на встрече федерального правительства с главами регионов и на внеочередном заседании парламента.  За минувшие сутки в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса, накануне зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев.

Большинство населения поступило правильно — защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их, — отметил Шалленберг.

Ранее сообщалось, что университет австрийского города Грац признал вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами достаточным условием для допуска студентов к очным занятиям. Однако впоследствии в администрации вуза заявили, что по ошибке включили российский препарат в перечень разрешённых вакцин.

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