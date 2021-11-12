В Австрии анонсировали национальный локдаун для не привитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для не привитых от коронавируса. По его словам, соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее воскресенье, 14 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер заявил , что развитие ситуации в стране не позволяет медлить, поэтому экстренные меры будут обсуждаться уже в ближайшее время на встрече федерального правительства с главами регионов и на внеочередном заседании парламента. За минувшие сутки в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса, накануне зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев.

Большинство населения поступило правильно — защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их, — отметил Шалленберг.

Ранее сообщалось, что университет австрийского города Грац признал вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами достаточным условием для допуска студентов к очным занятиям. Однако впоследствии в администрации вуза заявили, что по ошибке включили российский препарат в перечень разрешённых вакцин.