В Австралии заявили о прочности связи Путина и Си Цзиньпина Бывший премьер-министр Австралии Радд: связь Путина и Цзиньпина прочна как никогда

Фото: Ju Peng / XinHua / Global Look Press

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что связь между президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином сейчас прочна как никогда. Он добавил, что это стало возможным благодаря тому, что Россия укрепила свои отношения с Китаем после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Он при этом назвал отношения лидеров двух стран «почти пуповинными», пишет немецкий журнал Spiegel.

Отношения между двумя странами были сформированы, в частности урегулированием многолетнего пограничного спора, который Горбачев и Дэн Сяопин инициировали в 1989 году. И, во-вторых, через поворот России к Китаю после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, — рассказал Радд.

Политик добавил, что Путин якобы планирует оставаться у власти до 2036 года, а Си якобы хочет править до 23-го съезда партии в 2037 году. По словам Радда, «ничего не может поколебать эти отношения».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР. В телеграмме он передал «самые теплые, дружеские поздравления» и подчеркнул, что Москва и Пекин объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка.

Путин выразил уверенность в том, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе «всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия». Российский президент также отметил, что хотел бы подтвердить готовность к продолжению диалога и тесной совместной работы «на благо дружественных народов» России и КНР.