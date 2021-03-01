В Австралии запустили боевой беспилотник с искусственным интеллектом

https://static.news.ru/photo/5b94aa32-7afd-11eb-afd2-96000091f725_660.jpg Фото: 21mm.ru

В Австралии первый испытательный полёт успешно совершил боевой беспилотник с искусственным интеллектом Loyal Wingman, произведённый авиастроительной компанией Boeing.

Как сообщили в авиакомпании, испытательный полёт проводился совместно с Королевскими военно-воздушными силами Австралии, чьи специалисты участвовали в разработке аппарата.

По имеющимся данным, аппарат успешно оторвался от земли и пролетел по обозначенной заранее траектории, меняя в ходе полёта скорость и высоту.

Беспилотный аппарат Loyal Wingman был представлен компанией Boeing в мае 2020 года. Осенью сообщалось об успешных испытаниях по передвижению по взлётно-посадочной полосе без отрыва от земли. Это первый летательный аппарат, спроектированный и произведённый в Австралии за последние 50 лет.

Минобороны Австралии инвестировало в проект около 40 миллионов долларов. Сообщается, что беспилотник с искусственным интеллектом сможет производить самостоятельные полёты и поддерживать пилотируемые самолёты, сохраняя безопасное расстояние между аппаратами.

Ранее сообщалось, что многоцелевой беспилотный комплекс «Молния» разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил РФ компанией «Кронштадт». Его особенностью станут реактивные беспилотники, запускаемые роем с самолёта-носителя. Об этом писал NEWS.ru.