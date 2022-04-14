В Австралии выявили случай нового штамма коронавируса XE

В Австралии зафиксировали новый случай заражения недавно появившимся штаммом коронавируса XE. Он был выявлен у путешественника, который прибыл в австралийский штат Новый Южный Уэльс, сообщает Guardian.

По информации издания, путешественник сдал положительный тест на коронавирус 9 апреля, при этом с этого времени в стране больше не выявляли штамм ХЕ, который является соединением вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.

Однако в Австралии отменили требование об обязательном предъявлении отрицательного ПЦР-теста для въезда в страну, поэтому, появляющиеся в Африке и Европе штаммы коронавируса могут распространяться незамеченными, пишет газета.

Сейчас в штате Новый Южный Уэльс доминирует штамм «омикрона» BA.2, на него приходится 97% от всех выявленных случаев.

По предварительной информации, новый штамм ХЕ может быть более заразным, чем BA.2, который, в свою очередь, на 30–50% более заразен, чем вариант BA.1, однако в настоящее время эксперты до сих пор проводят необходимые исследования для выявления особенностей нового штамма.

В начале апреля в Индии зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XE. Инфекцию подхватила 50-летняя жительница, прошедшая полную процедуру вакцинации от COVID-19.