В Австралии визит Си Цзиньпина в Россию назвали началом многополярного мира ABC: встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве разрушила «мировой порядок»

Фото: kremlin.ru

Австралийский телеканал ABC заявил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве доказала «конец мирового порядка». По его мнению, многополярный мир заменит мир, в котором правила составляли и нарушали державы Запада.

Встреча <...> доказывает конец так называемого основанного на правилах порядка <...>. Это многополярный мир, — заявил аналитик телеканала Стэн Грэнт.

Он считает, что прежний порядок никогда и не был мировым. Одной из битв за мировой порядок аналитик назвал украинский конфликт, заметив, что теперь многие страны сомневаются в полезности западоцентричного мира, зачастую «жесткого и лицемерного».

Мир разделен. Путин и Си [Цзиньпин] заключили пакт без ограничений, — подчеркнул Грэнт.

Аналитик также указал, что Австралия выбрала сторону Запада, когда вступила в партнерство AUKUS.

Ранее китаист Леонид Ковачич заявил, что сближение таких политических и экономических гигантов, как Россия и Китай, является главным страхом США и их союзников. По его словам, Запад понимает, что ему не удастся победить союз двух своих главных геополитических противников.