В Австралии установят чёрный ящик Земли на случай глобальной катастрофы. Самописец будет фиксировать данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации, сообщает ABC. По мнению авторов проекта, оставшиеся в живых смогут изучить эти записи и извлечь урок из случившегося.

Строительство начнётся в середине 2022 года. Самописец планируется разместить на западном побережье австралийского острова Тасмания. Конструкция из стальных листов будет сопоставима по размерам с городским автобусом. Внутри ящика установят накопители данных, а снаружи — солнечные панели.

В онлайн-режиме самописец будет собирать в интернете все доступные данные о глобальном потеплении, в том числе уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовую температуру в различных регионах планеты.

По мнению создателей устройства, чёрный ящик зафиксирует все шаги, сделанные человечеством для приближения экологической катастрофы, чтобы будущие жители планеты, обнаружив его спустя годы, смогли понять, что именно стало причиной исчезновения цивилизации.

Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы, — рассказал один из авторов проекта Джим Кертис.

Ранее стало известно, что учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии. Как отметили в Институте глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, специалисты оценивали способности страны. Оказалось, что всем этим критериям лучше всего соответствует Новая Зеландия.