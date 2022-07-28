В Австралии создали пластырь для вакцинации от COVID-19

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Австралийские ученые создали первый пластырь с белковой вакциной против коронавирусной инфекции, доказавший высокую эффективность и способность справляться с основными штаммами SARS-CoV-2. Как сообщила газета The Australian, разработка принадлежит биотехнологической компания Vaxxas

Мы доказали способность вакцины, доставляемой в организм при помощи пластыря, нейтрализовать все известные варианты коронавируса, вызывающего COVID-19, — сказал генеральный директор компании Дэвид Хоуи.

Эффективность препарата подтвердили ученые из Университета Квинсленда. Старший научный сотрудник отделения химии и молекулярных наук Дэвид Мюллер, пояснил, что вакцина, введенная при помощи пластыря, «генерирует широкий иммунный ответ, что позволяет нейтрализовать каждый штамм коронавируса».

По словам ученого, препарат протестировали на первом штамме, полученном в Ухани, а затем опробовали его на вариантах «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «лямбда» и «омикрон».

Во всех пробах мы зафиксировали способность [пластыря для вакцинации] нейтрализовать вирус, — заявил Мюллер.

Ранее ученые из Великобритании создали жвачку от коронавируса. Профессор фундаментальных наук университета Генри Дэниелл считает, что такой формат будет наиболее эффективным, поскольку, по его данным, инфекция чаще всего распространяется через слюну.