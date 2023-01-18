В Австралии рассказали о новом плане военной помощи Украине Власти Австралии отправят 70 военнослужащих для обучения бойцов ВСУ в Великобритании

Фото: Seaman Matthew Lyall/Us Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

На официальном сайте Министерства обороны Австралии появилась информация об отправке 70 австралийских военнослужащих для участия в программе обучения и подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что инструкторы из Австралии не поедут на территорию Украины. Глава оборонного ведомства страны Ричард Марлз в свою очередь заявил, что Австралия продолжит поддерживать Украину.

Австралия отправит в Великобританию 70 своих военнослужащих для участия в программе обучения и подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины. Военные покинут город Дарвин, где расположена база военно-воздушных сил страны, и в течение текущей недели присоединятся к своим коллегам в Великобритании, — сказано в пресс-релизе.

Власти Австралии напомнили о значимости переданных Киеву бронированных автомобилей Bushmaster, которые, по мнению Марлза, зарекомендовали себя в ходе конфликта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил о желании страны присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свое намерение политик озвучил в ходе своего визита в Белый дом. Нидерланды обладают данными системами, но о поставках Киеву до этого момента речь не шла.