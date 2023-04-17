В Австралии раскрыли тактику ВСУ при грядущем наступлении Генерал ВС Австралии Райан: ВСУ проведут множество небольших атак при грядущем наступлении

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Генерал ВС Австралии в отставке Мик Райан рассказал The Economist, что тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) при грядущем наступлении заключается в множестве небольших атак, вместо пары масштабных. Он пояснил, что это будет сделано для того, чтобы обмануть Россию. Он напомнил, что этой же тактикой воспользовались украинские военные при нападении на Херсон.

Это также может означать, что мы увидим множество небольших мини-наступлений, а не пару крупных, чтобы запутать российский цикл нацеливания и обмануть их относительно основных усилий Украины, — сказал Райан.

Он признал при этом, что ВСУ не получится застать врасплох российских военных, а для пробивания обороны ВС РФ потребуются мобильные средства противовоздушной обороны для сдерживания российской авиации.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что украинское наступление пройдет в три этапа. Эксперт пояснил, что во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. По его словам, ВСУ будут оказывать давление неподготовленными солдатами, чтобы обнаружить брешь в защите, а в случае продвижения на место будут отправлены западная техника, танки и подготовленные бойцы.